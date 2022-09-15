تصريح صادم من الصليب الأحمر بشأن الأزمة اليمنية

جدة - نرمين السيد - وأضافت اللجنة الدولية - فى بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الخميس- أن "معظم السكان فى اليمن يعيشون على وجبة واحدة فى اليوم، وفى العام الماضي، كان 53% يعانون من انعدام الأمن الغذائى، لكن هذا العام ارتفع بزيادة 10% أى 63% أو حوالى 19 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائى". وتسببت الحرب الدائرة فى اليمن منذ ثمانى سنوات بأسوأ أزمة إنسانية فى العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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