العالم اليوم - ارتفاع فائدة الرهن العقاري بأميركا لأعلى مستوى منذ 14 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 04:23 مساءً - ارتفعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 14 عاما، وهو ما يؤثر سلبا على قطاع الإسكان في البلاد.

وبحسب بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري، بأميركا، فإن متوسط سعر الفائدة على أكثر القروض شعبية في البلاد يزيد حاليا على 6 بالمئة، للمرة الأولى منذ عام 2008، وهو الآن أكثر من ضعف المستوى الذي كان عليه قبل عام واحد.

وتأتي زيادة أسعار الفائدة على الرهن العقاري، بالتزامن مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، حيث يواصل رفع تكاليف الاقتراض بقوة من أجل ترويض التضخم المرتفع.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 225 نقطة أساس منذ مارس الماضي، ومن المتوقع أن يقر زيادة جديدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.