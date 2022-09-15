العالم اليوم - النجم روجر فيدرر يعلن اعتزاله تنس المحترفين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 04:23 مساءً - أعلن النجم السويسري، روجر فيدرر، يوم الخميس، اعتزاله تنس المحترفين بعد فوزه بعشرين لقبا في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

لم يشارك فيدرر (41 عاما) في أي بطولة منذ خوضه بطولة ويمبلدون في يوليو 2021. وكان اللاعب السويسري قد خضع لسلسلة من العمليات الجراحية في الركبة.

ونشر فيدرر أحدث أخباره على "تويتر"، قائلا إن حفل وداعه سيكون بطولة كأس ليفر المقررة في لندن الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن كأس "ليفر" هي بطولة للفرق تديرها شركة تابعة لفيدرر.

تأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من نهاية بطولة أميركا المفتوحة للتنس، التي من المتوقع أن تكون آخر بطولة للبطلة الأميركية سيرينا ويليامز، حائزة 23 بطولة كبرى.