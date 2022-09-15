العالم اليوم - مساعدات عسكرية ألمانية جديدة مرتقبة لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر مساعدات عسكرية ألمانية جديدة مرتقبة لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 04:23 مساءً - قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت، يوم الخميس، إن بلادها ستسلم أوكرانيا قاذفتي صواريخ من نوع "مارس-2".

وذكرت لامبريشت: "قررنا تسليم أوكرانيا قاذفتين صواريخ إضافيتين من نوع MARS II، إلى جانب 200 صاروخ"، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ تدريب المشغلين الأوكرانيين في سبتمبر.

وتابعت: "علاوة على ذلك، سنرسل 50 ناقلة جنود مدرعة من طراز Dingo إلى أوكرانيا"، في إشارة إلى عربة مصفحة استخدمها الجيش الألماني بشكل كبير خلال عملية حلف شمال الأطلسي العسكرية في أفغانستان.

كما كشفت وزيرة الدفاع تفاصيل صفقة تبادل لمركبات المشاة القتالية مع اليونان وأوكرانيا، قائلة إنها "اكتملت تقريبا"، مما يعني أن ألمانيا ستسلم قريبا 40 مركبة من طراز Marder IFV إلى اليونان، بينما ستقوم الأخيرة بإرسال 40 مركبة BMP-1 السوفيتاية الصنع إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت كييف إنها ترغب في الحصول على دبابات "ليوبارد -2" الألمانية، لكن برلين رفضت حتى الآن هذا الطلب أثناء تسليم أسلحة أخرى، مثل مدافع الهاوتزر والأسلحة المضادة للطائرات ذاتية الدفع.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" نُشرت يوم الخميس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن قرار تسليم دبابات قتال حديثة إلى أوكرانيا "لا يمكن اتخاذه إلا بالاشتراك بين الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في ألمانيا وشركائه الدوليين".

ونُقل عنها قولها: "لكن في المرحلة الحاسمة التي تجد أوكرانيا نفسها فيها حاليًا، لا أعتقد أيضًا أنه قرار يمكن تأجيله لفترة طويلة".