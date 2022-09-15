نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 قواعد القبول بالكليات والمعاهد لطلاب 3-5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏ترتفع معدلات البحث في هذه الساعات عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني نيوز طريقة الاستعلام و الخطوات الواجب اتباعها من أجل معرفة تنسيق الدبلومات الجديد هذا العام، ‏وذلك حيث انه من المقرر الإعلان عن نتيجة التنسيق خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء الطلاب من التقديم مباشرة عبر موقع التنسيق الإلكتروني بالكليات والمعاهد المصرية، وفي هذا السياق نقدم لكم مزيدًا من المعلومات والتفاصيل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

‏وفيما سبق قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية من أجل الطلاب الذين يرغبون في التقديم على بعض الكليات ،التي تستقبل طلاب الدبلومات ويشترط بها اختبار قدرات من أجل القبول، ‏والتي استمرت من بداية يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 وحتى الأربعاء 7 سبتمبر 2022، ‏حيث قام الطلاب بتسجيل رغبتهم على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في إطار التيسير على الطلاب لإلحاقهم بالكليات، ‏ومنها كلية التمريض كلية الفنون التطبيقية كلية الفنون الجميلة قسمي عمارة وفنون.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية 2022

‏وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الأوراق المطلوبة من أجل التقديم في المعاهد والكليات بالجامعات المصرية بعد الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية لتجهيزها لوضعها في ملف التقديم، ‏عند الترشح إلى كلية او معهد ما، وهي كالاتي:

‏نموذج ٦ جند

صورة من بطاقة الرقم القومي

ست صور شخصية ذات خلفية بيضاء

أصل شهادة الميلاد

استمارة شهادة الدبلوم الفني

شهادة الحصول على لقاح كورونا.

قواعد القبول بالكليات والمعاهد المصرية

واخيرا وبعد الاطلاع علي طلبات طلبة وطالبات الدبلومات الفنية في التقدم بالكليات والمعاهد المصرية مؤخرا، من المقرر الاعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تم الاعلان عن قواعد القبول بالكليات والمعاهد المصرية علي أن تكون كليات التجارة والتربية والتربية النوعية التي بها فروع فني متاحة لطلاب الدبلومات، والهندسة والآثار، بالاضافة إلي السماح لطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام 3 سنوات بالتقدم في المعاهد الفنية للتمريض بالجامعات المصرية لمن لا يقل مجموعه عن 75%.