نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الموظفين العام والعلاوات السنوية وأنواع الموظفين بعد الخصخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الموظفين العام الذي تعمل الخدمة المدنية على تطويره وتوضيحه بصفة دورية للإضافة التعديلات على رواتب الموظفين وتهتم الوزارة بذلك من خلال تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل وكذلك تحديد درجته الوظيفية التي يتم بناء عليها تحديد قيمة الراتب والعلاوة السنوية والبدلات، وتم الخصخصة في مجالات كثيرة شملت سلم رواتب الموظفين وقطاع الصحة والقطاعات التقنية والاتصالات وقطاع التعليم والمياه والنقل والسياحة والزراعة والشؤون البلدية، وكما أن الخدمة المدنية تعمل على تعمل على تطوير الإجراءات الخاصة بالرواتب والمكافأة والتعويضات وغير الخاصة بالترقيات والبدلات للموظفين والمعلمين وقد تم ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعرف حاليا باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويوجد يوجد الحد الأدنى للرواتب وحد أقصى وهو يتراوح بين 4 ألاف و74 ألف في الشهر ويبلغ متوسط الراتب للموظف 15 ألف ريال ومن الممكن أيضا معرفة كيفية تحديث بيانات الخدمة المدنية، وللعلم اختلف نظام الخصخصة في المؤسسات بإختلاف نظام التأميم، وتعبر الخصخصة بمفهومها الواسع إجراء إداري وشامل لنقل المؤسسات إلي مكانة مرتفعة حيث لها مسئوليات وحقوق مختلفة، إتاحة فرص الاستثمار أمام الأجانب للمشاركة في ما تم طرحه للتخصيص، ورفع قيمة أصول مشروعات الخصخصة، ورفع كفاءة مستوياتها الإدارية والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات البنى التحتية، وكذلك خدمات المواطنين العامة.

سلم رواتب الموظفين العام بعد الخصخصة

يحصل الموظفين بالمرتبة الأولى على راتب أساسي بقيمة 3000 ريال. المرتبة الثانية على راتب أساسي بقيمة 3430 ريال. يحصل الموظفين بالمرتبة الثالثة على راتب أساسي بقيمة 3530 ريال. المرتبة الرابعة على راتب أساسي بقيمة 4530 ريال. الموظفين بالمرتبة الخامسة على راتب أساسي بقيمة 5240 ريال. المرتبة السادسة على راتب أساسي بقيمة 6065 ريال. المرتبة السابعة على راتب أساسي بقيمة 7010 ريال. المرتبة الثامنة على راتب أساسي بقيمة 8010 ريال. يحصل الموظفين بالمرتبة التاسعة على راتب أساسي بقيمة 9275 ريال. يحصل الموظفين بالمرتبة العاشرة على راتب أساسي قيمته 10275 ريال. المرتبة الحادية عشرة على راتب أساسي قيمته 11815 ريال. المرتبة الثانية عشرة على راتب أساسي قيمته 13435 ريال. الموظفين بالمرتبة الثالثة عشرة على راتب أساسي قيمته 15180 ريال. المرتبة الرابعة عشرة على راتب أساسي قيمته 17015 ريال. المرتبة الخامسة عشرة على راتب أساسي قيمته 20855 ريال.

العلاوات السنوية للموظفين العام

قيمة العلاوة السنوية للمرتبة الأولى الدرجة الأولى 135 ريال والبدلات بقيمة 500 ريال.ا المرتبة الأولى الدرجة الثانية 135 ريال والبدلات بقيمة 500 ريال. للمرتبة الأولى الدرجة الثالثة 135 ريال والبدلات بقيمة 500 ريال. يحصل المرتبة الأولى الدرجة الرابعة 135 ريال والبدلات بقيمة 500 ريال. يحصل المرتبة الأولى الدرجة الخامسة 135 ريال والبدلات بقيمة 500 ريال. مبلغ العلاوة السنوية للمرتبة الأولى الدرجة السادسة 135 ريال والبدلات بقيمة 500 ريال. مبلغ العلاوة السنوية للمرتبة الأولى الدرجة السابعة 135 ريال والبدلات بقيمة 500 ريال. قيمة العلاوة السنوية للمرتبة الأولى الدرجة الثامنة 135 ريال والبدلات بقيمة 500 ريال. المرتبة الأولى الدرجة التاسعة 135 ريال والبدلات بقيمة 500 ريال. قيمة العلاوة السنوية للمرتبة الأولى الدرجة العاشرة 135 ريال والبدلات بقيمة 500 ريال.

أنواع الموظفين العام في الخدمة المدنية

موظفين الدرجة الأولى. موظفي الخبرات تصل حتى عامين. موظفي الخبرات من أربع سنوات.

سلم الرواتب الخدمة المدنية 1444

المرتبة الأولى يحصل على راتب 3000 ريال كأساسي. المرتبة الثانية راتب أساسي 3430 ريال سعودي. المرتبة الثالثة راتب أساسي 3530 ريال سعودي. المرتبة الرابعة راتب أساسي 4530 ريال سعودي. المرتبة الخامسة راتب أساسي 5240 ريال سعودي. المرتبة السادسة راتب أساسي 6065 ريال سعودي. المرتبة السابعة راتب أساسي 7010 ريال سعودي. المرتبة الثامنة راتب أساسي 8010 ريال سعودي. المرتبة التاسعة راتب أساسي 9275 ريال سعودي. المرتبة العاشرة راتب أساسي 10275 ريال سعودي.

كما تسعى الحكومة السعودية إلى خصخصة العديد من القطاعات في المملكة لما في الخصخصة من فوائد متعددة، حيث تساعد في التوسع في المشاريع التي تجريها المملكة في العديد من القطاعات المختلفة، كما تساعد في زيادة معدل الاستثمار المحلي والأجنبي. تشجع القطاع الخاص، لأنها تدعم هذا القطاع في تنفيذ المشاريع العملاقة بمساعدة الدولة.