نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر نظام نور طريقة تسجيل طالب في الصف الأول الابتدائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ثبت من خلال الأعوام السابقة نجاح نظام نور في تسجيل أولياء الأمور والأبناء في المراحل التعليمية المختلفة عبر الإنترنت كنوع من أنواع التسهيل والتيسير علي أولياء الأمور منعا للازدحام ومراعاة الحالة الصحة والعمر وطول المسافات ونوضح خلال هذا المقال خطوات تسجيل ولي أمر جديد علي نظام نور وكذلك تسجيل طالب في الصف الأول الابتدائي أو غيرها .

تسجيل ولي أمر طالب جديد للعام الدراسي الجديد

من محرك البحث اكتب نظام نور ثم نضغط على أول نتيجة بحث وهي دخول نظام نور.

اضغط على أيقونة ولي أمر جديد ثم قم بإدخال بيانات ولي الأمر ثم انقر التالي تفتح صفحة منها انقر تسجيل طالب جديد تفتح لك صفحة جديدة قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم انقر تحقق.

تفتح لك صفحة جديدة لتحديد صف الطفل ويعتمد هذا علي عمر الطفل قم بالضغط على التالي.

قم بإدخال بيانات الطالب وانقر التالي .

تفتح لك مرحلة اختيار المدرسة حسب مرحلة التعليم التي يحددها عمر الطفل سواء كان رياض أطفال أو مرحلة التعليم الابتدائي ثم انقر التالي تظهر لك الوثائق المطلوبة والتعهد بصحة البيانات ثم انقر تسجيل ثم بعدها انقر حفظ.

تسجيل طالب في الصف الأول الابتدائي

إذا كنت مسجل مسبقا على نظام نور فكل ما عليك هو الدخول على الموقع وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم اضغط دخول ومن الخيارات الموجودة في يمين الصفحة اختر تسجيل طالب جديد وبعدها قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية وصلة القرابة وتاريخ الميلاد ثم اضغط تسجيل وفي حالة استيفاء جميع الشروط ستظهر شاشة بها جميع بيانات الطالب ومنها اسم الطالب باللغتين العربية والإنجليزية وتاريخ الميلاد بعدها قم بتحديد مكتب التعليم بمنطقتك واختر اسم المدرسة ثم اضغط تسجيل.

ملاحظات التسجيل في نظام نور