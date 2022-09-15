نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح تحميل لعبة eFootball2023 آخر إصدار وعمل حساب كونامي بطريقة صحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح تحميل لعبة eFootball2023 من كونامي وإضافة التحديثات الجديدة لحسابك في اللعبة، وشركة كونامي هي أحد الشركات الرائدة في صناعة وتطوير الألعاب، والتي بدأت أولى نشاطاتها منذ عام 1969 في تأجير وإصلاح أجهزة تشغيل الموسيقى، وكان مقرها مدينة أوساكا ثم انتقلت مؤخرا إلى طوكيو، أما بالنسبة للعبة eFootball فهي نفسها اللعبة المعروفة سابقاة باسم برو إيفوليوشن سوكر والمختصرة تحت اسم بيس PES وهي من أفضل ألعاب كرة القدم في كافة منصات وأجهزة الألعاب بدءا من أجهزة الكمبيوتر العادية إلى البلايستيشن وإكس بوكس ووصولا إلى الهواتف الذكية، فهي لعبة رائدة وشعبية ومحببة لفئة كبيرة جدا من الشباب وحتى الأطفال الصغار محبي لعبة كرة القدم.

شرح تحميل لعبة eFootball2023

تحميل لعبة eFootball2023 ليس بالأمر الجلل الذي تحتاج إلى كيفية أو شرح عنه، فالخطوات ببساطة ما يلي:

ادخل إلى متجر جوجل بلاي أو متجر أبل بلاي على حسب نظام التشغيل الخاص بك. ابحث في مربع البحث عن eFootball2023. ابدأ في تحميل اللعبة وانتظر حتى إتمام التحميل. افتح اللعبة وابدأ في الاستمتاع بها.

طريقة إنشاء حساب Konami لعبة eFootball 2023

أولا من الضروري جدا إذا كنت من محبي لعبة e Football أن تمتلك حسابا على اللعبة وذلك لتفادي أي مشكلات مستقبلية، وحتى لا تفقد المستوى الذي وصلت إليه في اللعبة، حيث قد تفقد امتيازاتك في أقرب تحديث تقوم به اللعبة إذا كنت لا تمتلك حسابا على اللعبة، أو إذا قمت بتغيير هاتفك أو مسح لعبة eFootball من على هاتفك وإعادة تحميلها مرة أخرى ستفقد كل ما وصلت إليها فيها، ولذلك من الضروري جدا امتلاك حساب على كونامي لربطه مع لعبة eFootball لتسهيل الوصول إلى حسابك في أي وقت ومن أي مكان، حتى أنه يمكن ربط حسابك على بلاي ستيشن مع نفس الحساب الذي تقوم باستخدامه على هاتفك، وسنتعرف على طريقة إنشاء حساب كونامي على eFootball الآن.

أولا نقوم بالدخول إلى اللعبة ثم نضغط على كلمة Extras. اضغط على كملة Support أسف يسار الشاشة. ثم قم بالضغط على كلمة Link Data. اللعبة تخبرك أنه يمكنك حفظ جميع بياناتك بإنشاء الأكونت.

في الشاشة التالية يمكنك أن تقوم بربط حساب جووجل بلاي أو حساب كونامي فيمكنك الاختيار بحسب رغبتك بالطبع، ولكن لا تقوم بربط حساب جووجل إلا بعد تهيئة حساب كونامي، لذلك اضغط على Link using Konami ID.

بعد الضغط على ربط حساب كونامي آي دي سيفتح معك الصفحة التالية.

من الصفحة بالصورة السابقة قم بالضغط على كلمة Proceed. الصفحة التالية ستجد خياران أمامك إما أن تقوم بإنشاء وتسجيل حساب جديد على كونامي كمستخدم جديد وهو ستجده اول خيار ” Register Email Address and Password as a new user ” ، وفي حالة لديك حساب سابق على كونامي قم باستخدام الخيار الثاني واضغط على Users who registered their Email address with Another Konami App (Users with a KNOAMI ID) وبالطبع إذا كان أول استخدام اضغط على تسجيل حساب جديد كما أوضحنا.

قم بالدخول إلى الصفحة التالية وهي صفحة التسجيل Register وابدأ في ملئ البيانات المطلوبة أمامك، مع العلم أنه إذا كان عمر أقل من 18 عاما فعليك كتابة عامة على سبيل المثال العام 2000 وقم بكتابة باسوورد قوي من حروف وأرقام وفي النهاية اضغط على Send Code ولكن ينبغي أن تكون مسجل الإيميل الذي قمت بإدخالة ولديك إمكانية الدخول عليه. يجب أن يصل إلى إيميلك رقم مكون من 6 أرقام يجب إدخاله في الصفحة التالية بعد الضغط على send code. قم بوضع علامة على المربعات الظاهرة أمامك كما بالصورة ثم اضغط على Accept.

ستفتح اللعبة معك بمجرد الموافقة في الخطوة الأخيرة. بعد فتح اللعبة يجب أن تقوم بالتأكد من ربط الحساب بالدخول على صفحة Extras مجددا ثم link data فإذا لم تجد الحساب مربوط قم بالضغط مرة أخرى على Link using Konami ID ثم إكمال الخطوات بنفس الطريقة الموضحة بالأعلى ولكن لا تقم بالتسجيل مرة أخرى ففي هذه المرة اضغط على Users who registered their Email address with Another Konami App (Users with a KNOAMI ID) ثم قم بتسجيل الخطوات التي قمت بكتابتها واضغط على login.

يفضل وليس أساسيا أن تقوم بالضغط على Link using Google play ولذلك لضمان الوصول إلى حسابك في لعبة اي فوتبول 2023 بأكثر من طريقة.

الأجهزة الداعمة للعبة اي فوتبول 2023

تقوم لعبة Efootball 2023 بدعم كافة الأجهزة الإلكترونية تقريبا، فيمكن لمستخدمي إكس بوكس ون، بلاي ستيشن 4 أن يلعبونها، وكذلك مستخدمي بلاي ستيشن 5، إكس بوكس سيريس إكس وسيريس أس، وكذلك لاعبي الويندوز، وأخيرا مستخدمي الهواتف المحمولة سواء على أندرويد أو ios.

طريقة شراء نقاط E football coins 2023

أسهل طريقة مباشرة لشراء كوينز لعبة اي فوتبول 2023 هي من خلال اللعبة مباشرة حيث تقوم بالدخول على Shop.

أضغط على eFootball coins للدخول إلى الصفحة التالية لشراء الكوينز. ثم انتقل للخطوة التالية لمعرفة عدد الكوينز التي يمكنك شراءها حيث أن تكلفة شراء 100 نقطة هي 17 جنيه وذلك من خلال الدفع بواسطة خدمات Google Play pay ويلزم أن تضع بطاقة بنكية هنا للدفع بها، ويمكنك كذلك الدفع بواسطة رصيد فودافون ولكن يجب أن تقوم باستخدام باقة الإنترنت من خلال نفس الشبكة لتتمكن من الدفع بواسطتها حيث ان استخدامك الوايفاي لن يجعلها متاحة للدفع.

اختار عدد الكوينز الذي تريده حسب حاجتك للشراء.

