ألمانيا: أوكرانيا تحتاج 350 مليار دولار لإعادة إعمارها

جدة - نرمين السيد - وأضاف هابك - خلال اجتماع لوزراء تجارة مجموعة الدول الصناعية السبع خلال اجتماع بولاية براندنبورج الألمانية، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس- أنه ناقش مع نظيرته الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، سبل حشد الدعم المالى اللازمة بشأن هذا الصدد.
وتابع "هناك حاجة إلى المزيد من الأموال، نحتاج إلى أدوات، وصندوق تمويل بطريقة تخلق فرصة قوية ومستقرة لشركات الاستشمار"، لافتًا إلى أنه بإمكان هذا الصندوق العالمى أن يجمع مساعدات من مستثمرى القطاع الخاص والبنوك".
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