بوتين: ندعم مبدأ «صين واحدة» بشأن المسألة التايوانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال أول لقاء بين الرئيس الصينى ونظيره الروسى منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية

يشار إلى أنه من المقرر أن يتحدث الرئيس الروسى غدا، عن رؤيته للمهام التى تواجهها المنظمة، كما سيقترح عددا من الإجراءات لتحسين نشاطها.

وفى اليوم نفسه، سيجرى بوتين محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى والرئيس الأذرى إلهام علييف.

يذكر أن منظمة شنغهاى للتعاون تأسست فى عام 2001، وتضم الآن الهند والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وتشارك أفغانستان وبيلاروسيا ومنجوليا بصفة مراقب، فى حين تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وسريلانكا بوضع الدول الشريكة.