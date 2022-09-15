العالم اليوم - صفقة بمبلغ ضخم.. "أدوبي" تستحوذ على هذه الشركة

انتم الان تتابعون خبر صفقة بمبلغ ضخم.. "أدوبي" تستحوذ على هذه الشركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - أعلنت شركة "أدوبي" الأميركية، الخميس، أنها ستستحوذ على شركة "فيغما"، والمتخصصة في برامج التصميم الخاصة بواجهات المواقع الإلكترونية وغيرها، في صفقة بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار كنقد وكأسهم.

وتأسست شركة "فيغما" في عام 2012، وبحسب تقرير بموقع "سي إن بي سي"، فإن الشركة قامت بإنشاء برنامج تصميم يعتمد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، ما يتيح إمكانية التعاون بين الفرق المختلفة بالشركة الواحدة.

وذكر التقرير أن البرنامج الذي صممته "فيغما" كان منافسًا لبرنامج "إكس دي" الذي صممته شركة "أدوبي".

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أدوبي"، شانتانو ناراين، إن قوة الشركة مترسخة بسبب قدرتها على إنشاء وتصميم تقنيات متطورة خاصة بها، بجانب قدرتها على الاستحواذ على شركات تقوم بنفس الأداء.

وأكد أن الجمع بين "أدوبي" و"فيغما" سيصنع حالة من الإبداع التعاوني لدى الشركة.

وفي تداولات ما قبل الافتتاح، تراجع سهم "أدوبي" بنحو 10 بالمئة، رغم الإعلان عن الصفقة.