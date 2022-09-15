نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك يوجه إلى بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 سبتمبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج :- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، لمواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى في منطقة اللويبدة أمس.

وشدد جلالته، خلال اتصال هاتفي، على أهمية توفير كل المستلزمات لمساعدة المتضررين ورعايتهم طبيا، والعمل على بذل المزيد من الجهد وتعزيز الإمكانيات من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن انهيار المبنى.

كما وجه جلالة الملك مؤسسات الدولة كافة إلى تعزيز التعاون للتعامل مع هذا الحادث المؤسف وتقديم المساعدة لفرق الإنقاذ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل فرق الأمن العام والدفاع المدني والكوادر الطبية والجهات ذات العلاقة.

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه بمن توفاهم الله من سكان المبنى، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.