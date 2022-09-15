سعر ومواصفات أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro max اقوي هاتف ل ٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة أطلقت شركة آبل الأمريكية جهازها الجديد أيفون 14 برو ماكس والذي حمل مواصفات حفر جعلت عشاق التكنولوجيا يندفعون لمعرفة سعر الجهاز في بلدانهم وموعد وصوله، سنتعرف من خلال هذا المقال على أبرز مواصفات iPhone 14 Pro Max.

ما هو آيفون 14 برو ماكس؟

هو أحدث جهاز أعلنت عنه شركة آبل الأمريكية مؤخرًا، حيث يعتبر أفضل جهاز أنتجته الشركة، لما يتمتع به من ميزات بالإضافة إلى شكله الأنيق والجذاب.

مواصفات iPhone 14 Pro max

يتمتع iPhone الجديد بمواصفات عالية جدًا حيث أنه من أفضل الأجهزة التي أطلقتها شركة Apple حتى الآن، وفيما يلي أعلى مواصفات iPhone 14 Pro max.

المعالج: مصمم من نوع Apple A16 Bionic، والذي يعمل بتقنية 5nm سداسية النواة، ويحتوي أيضًا على معالج رسوميات Apple GPU خماسي النواة.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفية: 48 ميجابكسل.

الوزن: 240 جرام.

شبكات الاتصال: تدعم الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G.

الشاشة: شاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 بوصة بدقة 1290 × 2796 بكسل، مع كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل بوصة، وسطوع 2000 لومن، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

الشاشة: شاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 بوصة بدقة 1290 × 2796 بكسل، مع كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل بوصة، وسطوع 2000 لومن، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير، كما أنها تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات والشحن اللاسلكي 20 وات.

نظام التشغيلiOS 16

الألوان: يتوفر الجهاز بألوان مختلفة، الذهبي، الفضي، الأزرق والجرافيت.

عيوب iPhone 14 Pro max

كما أن له عيوب كالتالي:

لا يدعم زيادة مساحة التخزين.

حجم الهاتف ثقيل جدا.

قدرة تحميل مزدوجة.

يحتوي على شرائح SIM eSim، وهي غير متوفرة في بعض الدول العربية.

ملحقات iPhone 14 Pro Max

يأتي داخل علبة الهاتف ما يلي:

الهاتف.