نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث أصدار لعبة ببجي PUBG Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile العالمية بإصدار تحديثات للعبة بإضافة مزايا ومحسنات جديدة من أجل زيادة الإثارة والتشويق أثناء اللعب مع الأصدقاء، حيث يتم إضافة خرائط وأسلحة جديد، كما يتم إضافة مركبات ببجي الجديدة ضمن التحديثات المتوالية التي تجريها لعبة ببجي موبايل الأصلية.

تحديث أصدار لعبة ببجي PUBG Mobile

ومن أجل تجديد تجربة اللاعبين على اللعبة، دائما ما تضيف شركة Level Infinite المطورة للعبة الكثير من التحديثات. فبعد أن حقق تحديث ببجي موبايل 2.1 الخاص بشهر يوليو الماضي نجاحا باهرا، ينتظر اللاعبين تحديث PUBG Mobile 2.2 الجديد بشغف عالي. وفي السطور التالية سوف تتعرف على أهم المميزات التي سوف يضيفها هذا التحدث إلى اللعبة. فهيا نتعرف على اخر المستجدات.

تحديثات PUBG 2.2: NUSA

اسم اللعبة PUBG Mobile: NUSA آخر تحديث 2.2.0 (13 سبتمبر 2022) حجم اللعبة 1.1 جيجابايت الحِزمة main.16700.com.tencent.ig.obb

تعتبر لعبة ببجي من أشهر وأهم ألعاب القتال الجماعية، كثير من محبي ألعاب الإنترنت يمارسون لعبة ببجي وكثير من الأطفال أيضاً يلعبون ببجي على الهواتف الذكية والايباد، و تمنح لعبة ببجي اللاعبين محاكاة حقيقة على ساحة المعركة والبقاء حياً وصناعة الأفخاخ، وكافة الأشياء التي تساعد اللاعب على الفوز، وتم تطوير اللعبة بمزايا عديدة من أهمها شحن شدات ببجي بكل سهولة من أجل الحصول على الامتيازات الكثير داخل اللعبة من غير دفع الأموال.

تنزيل تحديث ببجي الجديد 2022

عند تحديث ببجي موبايل، يتلقى اللاعب حقيبة الظهر PB 2888. وهناك أيضًا العديد من الجوائز بجانب هذه الحقيبة ، بما في ذلك الحصول على أسلحة غير تلك المذكورة.

تنزيل تحديث ببجي الجديد 2022

عند تحديث ببجي موبايل، يتلقى اللاعب حقيبة الظهر PB 2888. وهناك أيضًا العديد من الجوائز بجانب هذه الحقيبة، بما في ذلك الحصول على أسلحة غير تلك المذكورة. وذكرت الشركة المنتجة للعبة أيضاً أن هناك مكافآت إضافية سيكتشفها اللاعب لتحديث ببجي موبايل الأخير. يتضمن قناعاً مصمماً خصيصا لأحدث إصدار من PUBG ، بالإضافة إلى استلام 400 قطعة فضية.

تحميل تحديث ببجي الجديد “PUBG Mobile 1.8”

يمكن لأي لاعب تحميل تحديث ببجي الجديد “PUBG Mobile 1.8″، إذا كان يمتلك لعبة ببجي العادية، ويتم ذلك على عدة خطوات.

الخطوة الأولى تتمثل في الدخول على متجر التطبيقات على الهاتف المحمول.

أما الخطوة الثانية، فهي البحث عن لعبة ببجي

وتتمثل الخطوة الثالثة في الضغط على كلمة “تحديث”، وبعدها بدقائق معدودة سيتم تحديث لعبة ببجي.

تغير التحديثات بلعبة ببجي

تغير التحديثات من شكل ومضمون اللعبة من خلال إضافة الكثير من المميزات لها. ووفقا لما تم التصريح به فإن هذا التحديث سوف يجلب الكثير من التحسينات التي تخص وضع بطل المعركة. فهيا نتعرف في السطور التالية على تلك المميزات، فهذه هي بوابتك إلى تحديث سبتمبر الحالي.

إضافة خريطة Nusa الجديدة، بحجم 1×1

تم تزويد شخصيتان جديدتان داخل اللعبة وهما صوفيا ورايلي

إضافة القاب جديدة وهي السوبر ستار وستاروارت جارديان ونوفيس جارديان تضيف المرح

إمكانية جديدة وهي وضع الهالوين الجديد الذي يجلب لنا ثيم الهالوين لمحبي الألوان الدارك.

هناك تحسينات في واجهة الأستخدام واضحة تضيف البهجة.

وضع معدات الجبهة الجديد داخل المهام .

إمكانية تخزين المعدات والعتاد في المركبات بشكل سهل

تم إضافة قوة إضافية للرمي داخل المهام

إمكانية وجود دراجة بخارية للقيادة في الجبال كما يوجد أيضا دراجة للقيادة في الرمال.

ميزة جديدة وهي إطلاق اللاعبين الجدد.

إمكانية تشغيل محطة البنزين.

إضافة سلاح القوس الذي بإمكانه حرق المنازل وتدمير المركبات.

إضافة سلاح AC VAL الجديد داخل اللعبة

التمكن من تحويل الصوت إلى نص في الدردشة.

ومن المتوقع أن يجذب التحديث الجديد العديد من قدامى المحاربين بالإضافة إلى المميزات العديدة التي تم ذكرها في النقاط السابقة. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن ينجح وضع الهالوين في جذب العديد من اللاعبين الجدد المحبين للثيمات المختلفة والمجنونة. لذلك، يتطوق اللاعبين من جميع أنحاء العالم إلى التحديث الجديد للاستمتاع بكل المميزات التي تم ذكرها سابقا.