روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - للصحفيين اليوم الخميس - "إن روسيا تحتفظ بحق الرد بالشكل المناسب حال قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون طرفا مباشرا فى النزاع الأوكرانى.

وأضافت زاخاروفا: "إذا قررت الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ طويلة المدى، فسنعتبر ذلك تجاوزا للخط الأحمر وتصبح واشنطن بذلك طرفا مباشرا فى النزاع"، مشددة على أن بلادها تحتفظ بالحق فى الرد بالشكل المناسب حال قررت الولايات المتحدة ذلك.