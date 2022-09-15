الرئيس الصينى: مستمرون فى حوارنا النشط مع روسيا لتحقيق الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الصينى، "مستمرون فى حوارنا النشط مع روسيا بهدف تحقيق الاستقرار"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. جاء ذلك خلال أول لقاء بين الرئيس الصينى ونظيره الروسى منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فى اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون. يذكر أن منظمة شنغهاى للتعاون تأسست فى عام 2001، وتضم الآن الهند والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وتشارك أفغانستان وبيلاروسيا ومنجوليا بصفة مراقب، فى حين تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وسريلانكا بوضع الدول الشريكة.

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