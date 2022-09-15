الرئيس البيلاروسى يصل أوزبكستان للمشاركة فى قمة منظمة شنغهاى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، أنه من المتوقع أن يلقى الرئيس البيلاروسى كلمة فى الجلسة الموسعة لرؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون غدا، لتحديد أولويات تفاعل بيلاروسيا فى إطار المنظمة.

ومن المتوقع أن يجتمع لوكاشينكو مع نظرائه على هامش قمة منظمة شنغهاى للتعاون لبحث الشؤون الثنائية بالدرجة الأولى ودفع التعاون فى المجالات الرئيسية، كما سيشارك الرئيس البيلاروسى فى عدد من الأحداث غير الرسمية التى نظمتها أوزبكستان للمشاركين فى القمة.

من جانبه، قال السفير البيلاروسى لدى أوزبكستان ليونيد مارينتش إن "سلطة وتأثير منظمة شنجهاى للتعاون آخذان فى الازدياد فهى بالفعل نظير للجمعيات الدولية الكبرى".

وأضاف الدبلوماسى البيلاروسى أن العضوية لبيلاروسيا ستفتح مزايا إضافية فى أسواق الدول الأعضاء فى هذه المنظمة، قائلا "سنتمكن من الوصول إلى سوق ضخم، ثانيا ستزداد التدفقات المالية بشكل كبير لأن الاتحاد الاقتصادى بين الدول الأعضاء قوى للغاية وظهر ذلك طوال فترة تواجدها".