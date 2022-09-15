العالم اليوم - بوتن يشيد بموقف الصين حيال أزمة أوكرانيا.. ويتحدث عن تايوان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 02:22 مساءً - أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، بموقف الصين حيال الأزمة في أوكرانيا، واصفا إياه بالمتوازن، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي أطلقتها روسيا بأوكرانيا المجاورة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وجاء موقف بوتن، خلال لقاء أجراه مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تنعقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وهذه الزيارة التي يجريها الرئيس الصيني إلى أوزبكستان، هي الأولى له إلى الخارج، منذ بدء تفشي وباء "كوفيد 19".

وعلى صعيد آخر، قال بوتن إن بلاده تدين ما اعتبرها "استفزازات أميركية" في جزيرة تايوان، مؤكدا أن موسكو تدعم سياسة الصين الواحدة.

وشهد محيط جزيرة تايوان، توترا كبيرا، في الآونة الأخيرة، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايبي، في خطوة نظرت إليها بكين بمثابة خطوة استفزازية، فبادرت إلى إجراء مناورات عسكرية كبيرة في المنطقة.

وقال بوتن: "أنا واثق من أن اجتماعنا اليوم سيعطي دفعا إضافيًا لتعميق الشراكة بين روسيا والصين".

ودان الرئيس الروسي ما وصفه بمحاولات إنشاء عالم أحادي القطب، في انتقاد لمواقف الدول الغربية التي تسعى إلى تطويق دوري موسكو وبكين.

وطالما حذرت دول غربية، الصين من تقديم دعم لروسيا التي فُرضت عليها حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية، إثر إطلاق عمليات عسكرية في أوكرانيا.