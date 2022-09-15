نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة سياحة دبي برقم الجواز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة استعلام عن تأشيرة سياحة دبي برقم الجواز من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص حول العالم من اجل الاستفسار عن تأشيرة (زيارة – اقامة) دبي بصورة إلكترونية لمعرفة صلاحية التأشيرة وتاريخ انتهاءها، فدائما ما تسعي منصة e channel التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتوفير العديد من الاستعلامات والخدمات حتي توفر الوقت والجهد علي الجميع في الذهاب إلى مكاتب القنصليات الاماراتية المنتشرة حول العالم للتحقق من صحة التأشيرة، لهذا سوف نستعرض معاكم متابعينا الأعزاء الخطوات التفصيلية اللازمة لهذه الخدمة الإلكترونية فنتمنى منكم متابعة قراءة السطور التالية.

استعلام عن تأشيرة سياحة دبي برقم الجواز

نرفق لكم رابط هيئة الإمارات للهوية من اجل الاستعلام عن تأشيرة دبي برقم الجواز كما هو موضح لكم بالخطوات التالية، وذالك حتي يتمكن جميع المواطنين الاماراتيين والمغتربين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستعلام عن حالة الطلب التأشيرة والتحقق من صلاحيتها، تاريخ الإصدار والانتهاء من خلال تطبيق النقاط الموضحة لكم أداناه.

الدخول علي موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيات دبي بواسطة المتصفح الخاص بك.

الانتقال إلى تيويب معلومات وخدمات.

اختيار قسم التأشيرات وبطاقة الهوية من ثم

اختيار رابط استعلم عن طلبات أذونات الدخول، الفيزا والتأشيرات وصلاحيتها.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة داخل الحقول المخصصة لذالك.

الضغط علي أيقونة بحث.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة بها معلومات عن تأشيرة دبي برقم الجواز

قدمنا لكم خطوات الاستعلام عن صلاحيتها وتاريخ إصدارها وانتهائها كما هو موضح لكم بالنقاط السابقة، وذالك حتي يتمكن الجميع من معرفة تفاصيل التأشيرة قبل السفر إلى إمارة دبى بالإمارات، وذالك للتسهيل علي المواطنين الحصول علي إذن دخول الإمارات لمقيمي دول مجلس التعاون وكذالك كافة الدول العربية والأجنبية، حيث يمكن الاطلاع علي معلومات الفيزا لمعرفة رقم الجواز والجنسية وتاريخ صلاحية الجواز وغيرها من المعلومات الأخري، كما يمكن الاتصال علي رقم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي عن طريق الدخول علي بوابة الحكومة الإلكترونية تواصل للاستعلام عن حالة طلب تصريح دخول لمعرفة وضيعة التأشيرة بكل سهولة ويسر