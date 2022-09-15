نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر منصة جدارة.. وزارة التجارة السعودية تعلن عن 58 وظيفة للجنسين وآلية التقديم على تلك الوظائف في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن أهم المعلومات حول الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التجارة، حيث أن وزارة التجارة تعلن (58) وظيفة شاغرة (رجال / نساء) عبر منظومة التوظيف جدارة + والتي يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على مختلف التفاصيل المتعلقة بتلك الوظائف، ومن خلال هذا التقرير نتطرق إلى الوظائف المتوفرة، وكذلك مستويات الرواتب التي من الممكن الحصول عليها بالتعيين في تلك الوظائف، مع بيان آلية التقديم.
معلومات حول وظائف وزارة التجارة عبر منصة جدارة
تعلن وزرة التجارة عن توفر الوظائف الشاغرة، وذلك بالعديد من المتاجر الإدارية، والقانونية، وكذلك المجالات التقنية، والهندسية والمجال المالي، كما أن الوزارة تدعو مختلف الخريجين ممن حصلوا على درجات علمية في تخصصات مختلفة تتلاءم مع الوظائف المطلوبة، أن يقوموا بخطوات التقديم الصحيحة، وذلك بحثًا عن فرصة العمل المناسبة لهم، مع العلم أن التعاقد سيكون وفق ما جاء بمختلف اللوائح التنفيذية بالموارد البشرية، وسيكون التقديم من خلال المنصة الإلكترونية جدارة.
الوظائف المعلن عنها عبر وزارة التجارة
أعلنت الوزارة عن توفر تلك الوظائف الشاغرة، والتي نذكرها على هذا النحو الآتي:
- وظيفة الباحث القانوني المساعد.
- باحت في مجال التخطيط.
- المراقب التجاري إحدى الوظائف المطلوبة.
- أخصائي إداري مساعد للمشاريع.
- محاسب مالي مساعد.
- مطور برامج إلكترونية.
- محلل النظم.
- فني الدعم.
- باحث اقتصاد مساعد.
- وظيفة مأمور العلاقات العامة.
- باحث التطوير الإداري المساعد.
- وظيفة مهندس مدني.
آلية التقديم على تلك الوظائف
من الممكن أن يتبع الراغب في التقديم تلك الخطوات القادمة، والتي تساعد في تقديم الطلب على موقع جدارة للحصول على الوظيفة الملائمة من بين الوظائف المعلن عنها، والخطوات كالتالي:
- ادخل الآن على المنصة الإلكترونية جدارة.
- قم بالنقر على المربع تسجيل الدخول.
- أدخل مختلف المعلومات المطلوبة بالخانات المخصصة.
- يتم الاختيار للوظيفة وتحديدها
- بعد التأكد من صحة مختلف البيانات، قم بالنقر على الزر تقديم.
الفئات التي يستهدفها الإعلان
- يستهدف إعلان وزارة التجارة عن الوظائف تلك الفئات الآتية:
- مختلف الخريجين من دفعة عام 2018 م.
- يتم الترشيح للفئات الحديثة لتخرج، وذلك حال تساوي المؤهلات والدرجات العلمية.
- الترشيح يكون لمن نجح بنقاط أكثر بالمقابلة الشخصية.
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