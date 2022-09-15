نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد بالمملكة المزايا والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، والتي تعتبر احد اهم المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية حيث تتميز بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع المؤسسة العامه للتقاعد وزارة الخدمة المدنية السعودية ويستقر المقر الرئيسي لها في الرياض العاصمة السعودية، وتقدم أيضا عدد من المميزات المادية منها على سبيل المثال مساعدات ماليه للمتقاعدين ومن القروض التي تقدمها أيضا قرض شخصي من مؤسسة التقاعد والذي هو موضوع مقالتنا اليوم، من مزايا تمويل مؤسسة التقاعد هو حصول المقترض على قرض عقاري من المؤسسة العامه للتقاعد وأيضا الحصول على سكن خاص له ولأسرته، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد.

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

عدد كبير في المملكة العربية السعودية دائما ما يبحثون عن تمويل شخصي للمتقاعدين، وهناك عدد من البنوك والمؤسسات تقدم هذا التمويل الهامة منها بنك الراجحي وتمويل المتقاعدين من بنك التسليف وأيضا هناك تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، هناك مميزات كثيره تقدم لكل من يحصل على قروض من مؤسسة التقاعد والتي سنتعرف عليها في السطور القادمة، ونتعرف أيضا على شروط تمويل مؤسسة التقاعد التي يجب أن تتوفر في كل من يريد الحصول على هذا التمويل الهام.

مميزات المؤسسة العامه للتقاعد

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

مدة سداد القرض تصل إلى ثلاثين عام.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

شروط المؤسسة العامه للتقاعد