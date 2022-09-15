نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز شرح كامل بالفيديو في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح اليوم لطلاب وطالبات المراحل المختلفة بالفيديو رابط دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز وذلك بعد اعلان وزارة التعليم السعودية. عبر المنصات التعليمية التابعة علها من ضرورة تحميل البرنامج وتحديث البيانات حتي يتم حل مشكلة انت غير مسجل بالاختبارات.

ومع ذلك تعد المنصة التعليمية من أهم المنصات المعتمدة من قبل وزارة التعليم لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور وأيضا الكوادر التعليمية من التمتع بالخدمات الهامة التي تتيحها المنصة. لذلك سوف نوضح بالفيديو شرح خطوات دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز. في سياق الموضوع يمكنك التعرف على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي.

منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

انتشرت العديد من الاستفسارات بين الطلاب وبعضهم البعض عن ظهور مشكلة بالمنصة أثناء الاختبارات المركزية. وهي عند دخول الطالب يظهر له انت غير مسجل بالاختبار. ووضحت وزارة التعليم السعودية انه يجب على الطالب تحديث بيانات مايكروسوفت تيمز حتي يسمح له النظام بالدخول في منصة الاختبارات المركزية وعقد الاختبار.

شرح كامل بالفيديو دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

نوضح بالفيديو اسفل الفقرة شرح كامل للدخول إلى مايكروسوفت تيمز حيث يتم توفير العديد من الخدمات والمميزات التي يتم تقديمها للطلاب. يمكنك التعرف على رابط دخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية “الاختبارات المركزية”.

كما تسمح المنصة للطالب من إنشاء حساب جديد ويتم الدخول بحساب مايكروسوفت تيمز من خلال التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الويب الخاص بمنصة مدرستي التعليمية.

انقر فوق الزر تسجيل الدخول وأدخل اسم المستخدم الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

الضغط على تبويب التالي.

أدخل كلمة المرور لحساب Microsoft الخاص بالطالب.

ثم اضغط على تبويب التأكيد، ستسجل الدخول على الفور إلى المنصة وتستمتع بجميع الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة. كما يمكنك مشاهدة الفيديو المرفق وتتبع خطوات الدخول.

خطوات دخول منصة الاختبارات المركزية

الدخول على المنصة التعليمية منصة مدرستي الاختبارات المركزية.

انقر فوق زر تسجيل الدخول على الجانب الأيسر من الشاشة والضغط على تبويب دخول مايكروسوفت.

قم بتضمين جميع البيانات المطلوبة وهي اسم المعلم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني الخاص به.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

ذكرت وزارة التعليم السعودية أنه من أجل إنشاء حساب جديد لطالب بمنصة مدرستي يمكن القيام بذلك بسهولة باتباع الطريقة البسيطة لإنشاء حساب حساب جديد على منصة مدرستي والذي يظهر كالتالي: