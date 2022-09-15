رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444.. محتوى نموذج اختبارات القدرة المعرفية

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عمر شويل - جدة يتسأل الكثير من الطلاب عن اختبار القدرة المعرفية العامة حيث يشير إلى مجموعة من المهارات، والإمكانات المعرفية التي يمتلكها الأفراد، والتي تمكنهم من تفسير العلاقات بين الأفعال والأشياء، وتقييم المواقف المتنوعة، وأهمية قياس القدرة المعرفية تتكون في أن هذه القدرات تمثل الوسائل التي يتعلمها الأفراد من خلالها يأخذون المعرفة ويستخدمونها في حل المشكلات التي تقابلهم، والتكيف مع ظروف البيئة التي يعيشون فيها، والتلاؤم مع هذه البيئة.

رابط تسجيل اختبار القدرة المعرفية

حيث أظهرت الدراسات أن هذا النوع من الاختبارات يمكن أن يدرك منه مدى نجاح الموظف في أداء المهام بصرف النظر عن الوظيفة التي يقوم بأدائها لأنه يقيس العمليات المعرفية والقدرات العامة، لذلك سيتم استخدام هذا الاختبار بعضاً إلى بعض مع الأدوات والمعايير الأخرى من أثناء وزارة الخدمة المدنية في مسابقات العمل في المملكة العربية السعودية، باستثناء الوظائف قطاعات التعليم والصحة، وحول مشتملات الاختبار، يحتوي الاختبار على أربع قدرات رئيسية وهي، القدرة على الفهم، والطاقة اللفظية، والعلاقات في جملة أو نص مكتوب، والقدرة على فهم معنى الكلمة.

محتوى نموذج اختبارات القدرة المعرفية

تجميع اختبار القدرة المعرفية مع الحل، حيث تم اختيار العديد من مكونات الاختبار على أساس نظرية علمية حديثة ، وهي نظرية، كارول هورن كاتيل، لتصنيف القدرات العقلية لجميع البشر. يتكون هذا الاختبار بشكل أساسي من أربع قدرات رئيسية ، وهي،

القدرة اللفظية، وتتكون من فهم معاني الكلمات واستخدامها بشكل أكثر فاعلية وفهم علاقتها ومعانيها، وتكون مدرجة حسب، الفقرة أو الجملة أو النص المكتوب.

ثم القدرة الكمية، وتقوم بمعالجة البيانات الكمية.

القدرة الاستنتاجية، تشمل القدرة على التفكير المنطقي وتطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي، والاستقرائي على البيانات المجردة أو الحسية أو البيانات الرمزية لاستخلاص النتائج.

ثم القدرة المميكنة، وتشمل التكيف البصري باستخدام الصور الهندسية و الأشكال والأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد والقدرة على تمثيل التصاميم.

نصائح لاجتياز اختبار المهارات في القدرة المعرفية