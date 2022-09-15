نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2022 .. موقع التنسيق تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدأ طلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات البحث عن تنسيق الجامعات والمعاهد بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور مدير التعليم العالي والبحث العلمي عن مجموعة من الكليات المتاحه لتنسيق الدبلومات الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات.
تنسيق الدبلومات الفنية 2022
كان تنسيق الدبلومات والمعاهد بالنسبة للشعب التجارية والصناعية والزراعية أو سياحة وفنادق سوف يبدأ خلال النصف الأول من شهر سبتمبر رجالي 2022 وهذا بالتضامن مع انتظار الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات.
تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية
- وتم إتاحة هذا موقع التنسيق من أجل تسجيل الرغبات .
- بعد الدخول على الرابط يختار الطالب نظام الخاص به سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ثم يقوم بكتابة الرغبات التي تتكون من 75 رغبة.
- بعد ذلك يضغط على أيقونة تسجيل.
الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2022
أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن الكليات المتاحة لطلاب بنظام الثلاث سنوات سوف تكون كالتالي :-
كليات الانتساب لطلاب الدبلومات الفنيه 2022
- كلية تجارة انتساب موجه الزقازيق 94.
- كلية تجارة انتساب موجه أسيوط 93.96.
- كلية تجارة انتساب موجه سوهاج 93.96.
- كلية تجارة انتساب موجه جامعة السويس 93.85.
- كلية تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 93.96.
- كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 93.79
- كلية تجارة انتساب موجه جامعة المنوفية شبين الكوم 93.87.
كليات ومعاهد الدبلومات الفنية 2022
- معهد فنى صحى المنصورة 97.93
- معهد فنى صحى طنطا 97.41
- تربية كفر الشيخ 95.77
- تربية حلوان 95.68
- تجارة جنوب الوادى 95.68
- معهد فنى صحى الزقازيق 97.06
- معهد فنى صحى اسكندرية 96.9
- تجارة المنصورة 95.51
- تجاره دمياط 95.34
- تجارة دمنهور 95.17
- تربية سوهاج 95.34
- فني صحي جنوب الوادي 96.89
- معهد فني صحى اسماعيليه 96.72
- معهد فنى صحى بنى سويف 96.55
- معهد فني تجاري بأسوان 87.06
- معهد فنى تجارى الروضة 91.37
- معهد فنى تجارى بنها 88.10
- معهد فنى تجارى دمنهور 88.10
- معهد فنى تجارى الاسكندرية 86.72
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