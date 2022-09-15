خطوات التسجيل في دعم مربي الماشية 1444 naama.sa شروط دعم المواشي للنساء

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عمر شويل - جدة يعد التسجيل في دعم مربي المواشي من بين الخطوات التي تساعد أصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة، على تنمية مشاريعهم والنهوض بها، وذلك من أجل تحقيق أعلى مستوى من العائد والربح، في إطار الحرص الكبير من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية على أن تطور من عمل المشتغلين بهذا المجال، وتوفير الدعم لهم بشتى السبل، وفيما يلي بيان بطريقة التسجيل في منصة أنعام للاستفادة من الدعم الذي يتوفر للمواطنين، مع التعريف بكيفية الاستفادة منه.

التسجيل في دعم مربي المواشي

من الخطوات الضرورية للحصول على الدعم الدخول على بوابة أنعام تسجيل الدخول وهو ما يساعد بشكل كبير على إدراج الشخص ضمن قوائم المستفيدين من برنامج دعم الماشية، والذي يعد واحد من البرامج التي تقدم شتى سبل الدعم للمشتغلين بالعمل الزراعي، ومربين الماشية على وجه الدقة، وهذا ما قد سبق الإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية بوزارة المياه والبيئة، وذلك عبر منصتها الرسمية على تويتر.

خطوات التسجيل في دعم مربي الماشية

تستطيع الآن التسجيل الفوري على منصة دعم الماشية، والتي تتبع وزارة البيئة والمياه في المملكة العربية السعودية، وذلك للحصول على الدعم الكامل، وأهم خطوات التسجيل تتمثل فيما يلي:

الدخول الفوري على الرابط الخاص بمنصة دعم الماشية.

النقر على الأيقونة المخصصة لطلب الخدمة.

الضغط بعد ذلك على المربع الخاص بتسجيل الدخول.

يتم إجراء خطوات تسجيل المستخدم الجديد، المتواجدة بأسفل الصفحة.

يتم إدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية، وإدخال الباسورد.

التأكيد على كلمة المرور.

إضافة الرقم الخاص بالهاتف الشخصي.

الضغط على الزر تأكيد.

فتح الصفحة التالية.

يتم إدخال كل ما يتم طلبه من بيانات.

النقر على الزر تسجيل.

خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1444 كيفية التواصل مع الدعم المباشر وزارة البيئة والمياه والزراعة

شروط دعم المواشي للنساء

من أهم شروط دعم المواشي للنساء ما يلي في النقاط القادمة: