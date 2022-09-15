إحباط محاولة أوكرانية لاختراق خطوط دفاع خيرسون

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الخميس، صد محاولات إنزال مجموعة أوكرانية على متن 5 قوارب على أراضى منطقة خيرسون من اتجاه البحر الأسود، مشيرا إلى تحييد جميع المهاجمين.





وأكد ستريموسوف، مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان بقصف أوكرانى على المدينة باستخدام راجمات صواريخ "هيمارس". من جانبه، أعلن عضو مجلس إدارة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، إحباط محاولة أوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الأمامية للمقاطعة، مشيرا إلى القضاء على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا واعتقال 7 آخرين من بينهم ضابط. وكانت سلطات زابوريجيا قالت فى وقت سابق، إن الجيش الأوكرانى حشد بشكل غير مسبوق قوات كبيرة وكميات ضخمة من العتاد العسكرى والأسلحة على خط المواجهة.

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