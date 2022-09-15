الأمن الكورى الجنوبى يفك طلاسم جريمة 2018 الغامضة

جدة - نرمين السيد - بحسب الشرطة فى البلدين، فإنّ المرأة يُشتبه فى أنها والدة الطفلين المقتولين، وجرى إيقافها فى كوريا بتهمة القتل، نزولاً عند طلب السلطات النيوزيلندية.
شرطة البلدين أكدتا أن المتهمة من المقرر أن تخضع لإجراءات تسليم المطلوبين.
بدورها قالت شرطة سول -فى بيان اليوم الخميس- إنّها قبضت على المشتبه فيها داخل شقة فى أولسان، بعدما كانت تراقبها مستندةً إلى معلومات عن موقعها ولقطات من كاميرات مراقبة.
وذكرت أنّ "المشتبه فيها مُتهمة من الشرطة النيوزيلندية بأنها قتلت فى منطقة أوكلاند عام 2018 اثنين من أبنائها كانا فى حينه يبلغان 7 أعوام و10 أعوام".
وأوضحت أنّها سافرت إلى كوريا الجنوبية بعد الجريمة وكانت مختبئة فيها منذ ذلك الوقت.
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، ذكرت أنّ المرأة هى مواطنة نيوزيلندية وُلدت فى كوريا الجنوبية.
وعُثر على رفات الطفلين فى حقائب بين أغراض، تخلّى أصحابها عنها فى أوكلاند، الشهر الماضى، واشترتها عائلة فى مزاد.
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