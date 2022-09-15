أول تعليق صينى حول مشروع القانون الأمريكى الخاص بدعم تايوان

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينج، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن "مشروع القانون الأمريكى بشأن تايوان يبعث رسائل خاطئة بشأن استقلالها".
وأضاف أنه إنه فى حال تم إقرار القانون، فسيحدث الأمر هزة كبيرة فى الأساس السياسى للعلاقات الصينية-الأمريكية وسيؤدى إلى تداعيات خطيرة جدا على السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان.
يشار إلى أن العلاقات بين الصين وتايوان كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.
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