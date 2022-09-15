العالم اليوم - تحالف يضم شركة زميلة لـ"سيسكو" يوقع عقدا بـ 106 ملايين دولار

انتم الان تتابعون خبر تحالف يضم شركة زميلة لـ"سيسكو" يوقع عقدا بـ 106 ملايين دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 01:22 مساءً - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، الخميس، أن تحالفا تشارك فيه إحدى شركاتها الزميلة، وقع عقدا مع شركة المياه الوطنية قيمته 400 مليون ريال (106.41 مليون دولار).

وقالت "سيسكو" في بيان للبورصة السعودية إن التحالف يضم شركتها الزميلة، وهي الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) والتي تملك فيها سيسكو 50 بالمئة من رأس المال، بالإضافة إلى شركة أكواليا الإسبانية وشركة الحاج عبدالله علي رضا (هاكو).

وأضافت أن المشروع يتعلق "بإدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي للمملكة العربية السعودية من قبل شركة المياه الوطنية".

ويخدم القطاع أربع مناطق في شمال السعودية. وتملك شركة توزيع 39 بالمئة من شركة المشروع لتنفيذ العقد. وقال البيان إن الأثر المالي للمشروع من المتوقع أن يظهر في الربع الأول من عام 2023.