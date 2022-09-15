نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكن لكل المصريين 3″ تبدأ من 194 ألف جنيه لمحدودي الدخل.. الإسكان تفتح باب الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار، أنه تم فتح الصندوق الخاص بالإسكان الإجتماعي وكذلك دعم التمويل العقاري لحجز الوحدات السكنية متشطبة بالكامل، وذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تحت شعار سكن لكل المصريين ٣، وذلك لمنخفض ومتوسط الدخل من المواطنين، وضمن مبادرة البنك المصري المركزي لتوفير تمويل عقاري بعائد ٣% تصل لمدة ٣٠ سنة.

الإسكان والمرافق تفتح باب حجز سكن لكل المصريين ٣

أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، برغم هذه الظروف الإقتصادية الصعبة تعمل الدولة على توفير سكن مناسب للمواطن المصري وذلك عن طريق وحدات سكنية مشطبة بالكامل سكن لكل المصريين، في جميع محافظات الجمهورية.

وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي التنفيذي مي عبدالحميد، أن هناك وحدات سكنية جاهزة فوراً على التسليم في كلاً من القليوبية والفيوم والأقصر والبحيرة وبرج العرب والفيوم الجديدة وأسيوط وكفر الشيخ والمنوفية ومرسى مطروح وسوهاج والشرقية والإسماعيلية والسويس وأخميم ودمياط والمنيا وأسوان والغربية وقنا وبني سويف والمنيا الجديدة والدقهلية وشمال سيناء، وذلك بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سوف تتسلم خلال ١٨ شهر في المدن التالية أكتوبر الجديدة والعياط ودمنهور.

فتح باب حجز الوحدات السكنية

قال الرئيس التنفيذي يستطيع المواطنين أن يقوموا بشراء كراسة الشروط ويتم دفع سداد مقدم لجدية الحجز، ودفع المصروفات الإدارية عن طريق مكاتب البريد، وذلك من يوم الأحد الموافق ٢٥ من شهر سبتمبر الحالي ٢٠٢٢، حتى يوم السبت الموافق ١ من شهر أكتوبر المقبل ٢٠٢٢، وذلك بالنسبة لذوي الإحتياجات الخاصة، وبالنسبة لكافة المواطنين يكون من يوم الأحد الموافق ٢ من شهر أكتوبر المقبل وحتى يوم الخميس الموافق ٢٧ من شهر أكتوبر المقبل ٢٠٢٢، ويجب على المواطن محدودي الدخل دفع مقدم ١٠%، ومتوسط الدخل يبدأ من ١٥%، وتصل المدة ل ٣٠ سنة، وذلك بعائد ٣% سنوياً، وذلك وفقاً لشروط البنك المصري المركزي الصادر بتاريخ ١٣ من شهر يوليو ٢٠٢١، حيث أن أسعار الوحدات السكنية المطروحة تتراوح من ١٩٤ و٣١٠ ألف جنيه مصري، وقيمة المقدم للحجز تتراوح من ١٥ و ٢٢ ألف جنيه مصري.