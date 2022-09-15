نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر موعد للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وظهور نتائج أهلية شهر اكتوبر ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف راتب الضمان المطور، على أن يكون في الأول من كل شهر ميلادي ، وردا على استفسارات المستفيدين والمعالين بخصوص موعد صرف الضمان الاجتماعي المطوَّر لشهر محرم، هذا وأن الرد يأتي مباشرة من قبل خدمة العملاء للضمان الاجتماعي المطور وفي هذا نوضح لكم الموعد الرسمي للضمان المطور.

تاريخ فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى 1444/04/05 هـ الموافق 30/10/2022، مؤكدًا أن معاش الضمان يتم دفع الدفعة الاجتماعية لأي مستفيد سابق دون انقطاع أو نقص في حال ثبوت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال إلى النظام المطور.

ماهي شروط الأهلية للضمان الاجتماعي

حددت الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب على مقدم الطلب استيفاؤها لقبول طلبه للحصول على معاش الضمان المطوَّر، هي على النحو التالي:

– أن تكون سعودية مقيمة إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية: “غير السعودية المتزوجة من سعودية، وأرملة غير سعودية، ومطلقة ولديها أبناء سعوديون، أبناء أرملة وأبناء المطلق السعودي من الزوج غير السعودي والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل مع الأيتام الذين لديهم بطاقات مواصلات. – أن يكون الدخل المحسوب للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال للمُعيل و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة. الالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال ، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين. – ألا يكون مقيمًا في أحد المنازل أو مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة. – لا يمتلك أصولا عالية القيمة.

ما سبب التأخر في دراسة استحقاق المستحقين

كشفت الموارد البشرية، خلال الرد على استفسارات المتابعين، أن سبب التأخير في دراسة أهلية المستفيدين من الضمان القديم يعود إلى حقيقة أنها تتطلب مزيدًا من الوقت للتواصل مع البيانات مع الجهات الأخرى، بالتالي تعمل الوزارة على تقليص تلك الفترة قدر الإمكان.

استئناف التسجيل في الضمان المطور

يبحث آلاف المواطنين السعوديين عن اليوم الذي سيستأنفون فيه تقديم طلبات الضمان الاجتماعي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الضمان الاجتماعي وامتد حتى العام الجديد 1444، وأكدت الوزارة أن التسجيل في الأحكام لن يؤثر على معاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك لجميع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

فتح التسجيل في الضمان

بموجب المرسوم رقم (م / 32) لخادم الحرمين لعام 02/1442 هـ، تم الشروع في نظام رعاية متطور لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في المملكة يستهدف البرنامج الأسر التي تتحمل أعباء الحياة وتحتاج إلى دعم مالي لتحسين ظروفها الاجتماعية والمعيشية، ومن أجل تحقيق الاستقرار المادي والمعنوي للمتقدمين وأسرهم، لإعداد الأفراد لفرص العمل المناسبة التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية الهدف، من خلال توفير المؤهلات والتدريب المناسبين.