نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الجامعة السعودية الالكترونية.. رابط وموعد التقديم في وظائف الجامعة بعدد في عدد من المجالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، برئاسة مدير الموارد البشرية، أنها ستبدأ التوظيف في العديد من مجالات الاختصاص الوطني، حيث تطرح عددًا من الوظائف الشاغرة، وفق نظام عقد سنوي في قطاع تقنية المعلومات. المقر الرئيسي بالرياض، فضلاً عن أنها تعد من أكبر وأعرق الجامعات في المملكة العربية السعود، وبها كافة الكليات التي يبحث عنها الطلبة والطالبات في جميع أنحاء المملكة، وننقل لكم المزيد من المعلومات في السطور التالية.

شروط التقديم في الجامعة السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب أن يفي بها كل من يريد التقدم لهذه الوظيفة وهي كالاتي:-

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

الحصول على المؤهلات الأكاديمية المطلوبة في المجال الذي تتقدم إليه من جامعة معترف بها.

تصنيف مؤهل لا يقل عن جيد.

إذا تم الحصول على المؤهل من الخارج، فيجب إصدار شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم.

يجب على المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الذي أجرته الجامعة السعودية الإلكترونية.

لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.

الوظائف والتخصصات المتاحة في الجامعة السعودية

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن التخصصات والشواغر المتاحة لهذه الفترة.

مطور برامج.

فني شبكات.

مهندس الشبكة.

محلل النظام.

فني مساعد.

مصمم.

أخصائي أمن المعلومات.

مبرمج.

متخصص في قواعد البيانات.

رابط التقديم على وظائف الجامعة السعودية الالكترونية

فيما يتعلق بموعد التقديم لهذه الحزمة الوظيفية، سيتم فتح التطبيق يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 الساعة 22 صفر 1444 هـ الساعة 3:00 مساءً وسيستمر حتى يوم الخميس. يوافق ذلك يوم 26 صفر 1444 هـ الموافق 22 سبتمبر 2022 م وتغلق باب تقديم الطلبات في الساعة 20:00 يوم الخميس 22 سبتمبر 2022، ,قالت الجامعة إنها ستستجيب للمتقدمين في غضون شهرين من تاريخ المقابلة الشخصية، هذا وقد أعلنت الجامعة أن التوظيف لن يتم إلا إلكترونيًا عبر رابط بوابة التوظيف لهذه التخصصات.

الجامعة السعودية

تحت إشراف مجلس التعليم العالي، تم الحصول على الموافقة على إنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض كمؤسسة عامة توفر التعليم العالي مدى الحياة وتكمل عمل نظام التعليم، هذا وتقدم الجامعة لكافة الطلبة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا ونقدم دورات التعليم المستمر التي تلبي احتياجات المجتمع السعودي لسوق العمل وفي ظل التطور التي تشهده المملكة.