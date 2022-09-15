نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية ونهاية إجازة اليوم الوطني لعام 1444 وأهم الاحتفالات والامسية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة القطاع الخاص لليوم الوطني الـ 92 احتفالاً بذكرى اليوم الوطني السعودي، يعد هذا اليوم من أهم المناسبات الوطنية فى المملكة العربية السعودية،تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، هو اليوم الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الأمر الملكي (رقم 2716 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1351 هـ) بنقل منطقتي الحجاز ونجد وملحقاتهما للمملكة العربية السعودية منذ الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1923، يعد هذا اليوم من أهم المناسبات الوطنية فى المملكة العربية السعودية،ستناول كافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

موعد إجازة القطاع الخاص لليوم الوطني

يبدأ موعد إجازة العيد الوطني السعودي للقطاع الخاص يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22 سبتمبر 2022 الموافق الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر صفر 1444 هـ وحتى تاريخ المملكة العربية السعودية اليوم الوطني يوم الجمعة، شوارع المملكة تتزين بالأعلام احتفالاً باليوم الوطني السعودي، مع إطلاق العروض والخصومات من قبل المحلات التجارية على جميع السلع والخدمات،بينما أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن عطلة اليوم الوطني السعودي لجميع المدارس الحكومية والخاصة تبدأ من الأربعاء 21 سبتمبر 2022 إلى السبت 24 سبتمبر 2022 م.

ما اهميه الشعار الوطنى السعودى

تواصل المملكة العربية السعودية التأكيد في كل عام على أن شعار اليوم الوطني السعودي من الأمور المهمة التي تثبت قيمة وقيمة هذه البلاد بين مواطنيها،حيث يعبر الشعار وهو “هو وطننا” أن المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها لكل من يفخر بها ويعتز بمولدها على أراضيها، يساعد في رفع أعلامها في المحافل الدولية، حتى هؤلاءالذين لا يكتفون بالعيش على أراضيها، فهي موطن للجميع، تحتضن أهلها بالحب والاعتزاز.

حفلات اليوم الوطني السعودي لأول مرة في مدن المملكة

يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022: حفل مودي الشمراني بالجبيل. يوم الخميس 22 سبتمبر حفل السلطان خليفة بالجبيل. الخميس 22 سبتمبر: حفلة ماجد المهندس في القصيم. الجمعة 23 سبتمبر 2022: حفل رابح صقر بالأحساء. الجمعة 23 سبتمبر 2022: حفلة شما حمدان في الجبيل. السبت 24 سبتمبر 2022: حفل بابها محمد عبده. السبت 24 سبتمبر 2022: حفلة أنغام وأحمد سعد في جدة. السبت 24 سبتمبر 2022: حفل خديجة معاذ بالجبيل.

عروض اليوم الوطني

بمناسبة العيد الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، تقدم شركة الراجحي الجوية كوبون خصم خاص في غضون ذلك، تحتفل شرم الشيخ باحتفالات اليوم الوطني، وقم بشراء تذكرة ذهاب فقط من جدة إلى شرم الشيخ واستمتع برحلة حصرية لمدة 4 أيام و 3 ليالي في فندق 5 نجوم مقابل 3250 راند سعودي يشمل هذا العرض الرحلات الجوية، والانتقالات من المطار، والفطور، والغداء، والعشاء، لذلك ستبدأ رحلتك في 21 سبتمبر 2022 م وتعود في 24 سبتمبر 2022 م.