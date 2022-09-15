رئيس وزراء اليابان: سنعمل على تحقيق زيادات مستدامة في الأجور لمواكبة التضخم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو_كيشيدا، أن حكومة بلاده ستعمل على التوصل إلى إجراءات محددة من شأنها تحقيق زيادات مستدامة في الأجور لمواكبة التضخم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الخميس/ أن كيشيدا أصدر تعليمات لوزرائه - في اجتماع لمجلس الحكومة بشأن السياسة الاقتصادية والمالية - بدراسة تدابير محددة لحزمة اقتصادية جديدة سيتم وضعها في شهر أكتوبر المقبل، وشدد على ضروري السيطرة على الوضع الذي يستمر فيه تدفق الدخل القومي إلى الخارج بسبب ارتفاع أسعار الواردات.

ونوه كيشيدا إلى أهمية تشجيع الشركات اليابانية على إعادة توجيه إنتاجها إلى الداخل وتعزيز قدرتها على التوريد، فضلًا عن بذل جهود لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية والسمكية وإنعاش السياحة الوافدة.

ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على زيادة الدخل من خلال الاستثمار في الأفراد وتعزيز تنقل العمالة في الصناعات النامية.