العالم اليوم - الذهب يهبط لأدنى مستوى في 8 أسابيع مع صعود الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يهبط لأدنى مستوى في 8 أسابيع مع صعود الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع، الخميس، وسط صعود الدولار ورهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سعر الفائدة بنسبة كبيرة لترويض التضخم الآخذ في الارتفاع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1688.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 21 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1698.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، دون فارق كبير عن المستوى الأعلى له خلال عقدين والذي سجله الأسبوع الماضي، فيما عززت بيانات التضخم الأكبر من المتوقع الرهانات على تشديد كبير للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ويتم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي الآن على أساس فرصة بنسبة 37 بالمئة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدا لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

ومن ناحية أخرى، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، الأربعاء، إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة في محاربة التضخم على نطاق واسع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 19.44 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 905.16 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2141.30 دولار.