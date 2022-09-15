نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر أيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية والإمارات Iphone 14 Pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 14 برو ماكس، ما زالت شركة أبل تبهرنا بالجديد والجديد من منتجاتها من الهواتف الذكية المطورة والمزودة بأفضل الوسائل التكنولوجية المعاصرة ومن أشهر الهواتف التي طرحتها في سوق الهواتف هو هاتف أيفون 14 برو ماكس الذي تم الإعلان عنه منذ فترة قصيرة وسوف يكون متاح في الأسواق خلال الفترة القادمة، الهاتف يتمتع بمواصفات وإمكانيات قياسية، فالشاشة كبيرة، والوزن خفيف، والألوان متعددة تناسب كل الأشخاص وهذا ما أدى إلى رفع سعر الهاتف اعتمادًا على الإمكانيات المتاحة به بالإضافة إلى بعض العوامل المتعلقة بالاستيراد مثل الجمارك.

مواصفات أيفون 14 برو ماكس

لقد زادت شهرة أيفون 14 برو ماكس حتى قبل توافره في السوق أو عرضه للبيع، حيث شغل بال الكثير وأصبحوا يجمعون أهم المعلومات عنه مثل مواصفات iPhone 14 Pro Max والتي سيتم توافرها هنا:

لقد أضيف للهاتف شاشة بحجم 6.72 بوصة.

الهاتف يحتوي على ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجا بايت.

ولكي يصبح الهاتف أكثر قوة تم استخدام معالج ممتاز وهو Apple A16.

البطارية المستخدمة في الهاتف قوية وذلك لأنها تبلغ 3420 مللي أمبير.

نظام تشغيل آيفون 14 برو ماكس من أجدد الأنظمة حيث استخدم نظام IOS 16 للهاتف.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات في الخلف مما يجعل جودة الصورة رائعة ودقيقة.

بالنسبة للمواصفات المتعلقة بالطول، العرض، السمك، الوزن، وكذلك الألوان فهي تتمثل في:

يبلغ طول آيفون 14 برو ماكس 136.1 ملم.

يبلغ عرض آيفون 14 برو ماكس 74.2 ملم.

يبلغ سمك آيفون 14 برو ماكس 7.8 ملم.

يبلغ وزن الهاتف 196 جرام.

الهاتف متوفر بألوان مميزة وهي (الأزرق، الأسود، الأبيض).

سعر أيفون 14 برو ماكس

من المحتمل نزول الهاتف السوق خلال الشهر الحالي، خاصةً وأن هناك عدد ضخم من الأفراد يترقبون نزوله منذ فترة طويلة، فمن المحتمل أن ينزل الهاتف السوق بالأسعار التالية:

سعر أيفون 14 برو ماكس في الأسواق العالمية وصل لـ 1340 دولار أمريكي.

في الأسواق العالمية وصل لـ 1340 دولار أمريكي. لهذا من المحتمل أن يبدأ سعره في مصر من 39000 جنيه مصري.

أما بالنسبة لسعره في السعودية فمن المحتمل أن يبدأ من 5990 ريال سعودي.

وأخيرًا سعره في الإمارات فمن المحتمل أن يبدأ من 5990 درهم إماراتي.

مميزات iPhone 14 Pro Max



ينفرد أيفون 14 برو ماكس بالكثير من المميزات والتي منها الآتي: