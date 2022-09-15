بايدن يعرب عن رغبته فى استمرار العلاقة الوثيقة مع الملك تشارلز

جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض- فى بيان صحفى، عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية لتقديم التعازى فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وعبر بايدن، بحسب البيان، عن إعجاب الشعب الأمريكى الكبير بالملكة التى عملت كرامتها وثباتها على تعميق الصداقة الدائمة والعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأشار الرئيس الأمريكى باعتزاز إلى لطف الملكة وكرم ضيافتها، مستشهدا باستضافتها له هو والسيدة الأولى جيل بايدن فى قلعة وندسور، يونيو الماضى.
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