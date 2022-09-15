رئيسة المفوضية الأوروبية تصل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت دير لاين - فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "فى كييف، فى زيارتى الثالثة منذ بداية الحرب الروسية.. لقد تغير الكثير..أوكرانيا الآن مرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبى". وأضافت دير لاين أنها "ستناقش مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ورئيس الوزراء دنيس شميكال، كيفية الاستمرار فى تقريب اقتصاداتنا وشعبنا بينما تمضى أوكرانيا قدما نحو الانضمام".

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