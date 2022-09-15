وجاء فى بيان للقيادة العسكرية الجنوبية "أن الوضع فى منطقة العمليات فى اتجاه جنوب لا يزال متوترا بشكل مطرد، معارك المواقع مستمرة حيث تواصل قوات دفاعنا تحسين موقعها التكتيكى والحصول على موطئ قدم فى الأراضى المحررة"، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.
وأضاف البيان "أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 13 غارة على مواقع روسية.. أكملت وحدات الصواريخ والمدفعية 285 مهمة إطلاق نار".
وأكدت القيادة الأوكرانية مقتل 33 من القوات الروسية، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين من طراز "سو25 إس".
وفى سياق متصل، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا تركز جهودها للسيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل، والاحتفاظ بالأراضى التى تم السيطرة عليها، وتعطيل التحركات النشطة للقوات الأوكرانية فى مناطق معينة.
واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بمهاجمة منازل المدنيين والبنية التحتية، مشيرة إلى أن البنية التحتية لأكثر من 30 مستوطنة تضررت من الضربات الجوية والصاروخية.
وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا نفذت ثمانى ضربات صاروخية، فيما شنت 19 غارة جوية وأطلقت 86 صاروخا من طراز "إم إل آر إس" مستهدفة مواقع مدنية وعسكرية عبر الأراضى الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الأوكرانى يعلن تدمير معدات عسكرية روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.