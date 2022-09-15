العالم اليوم - الين يتعثر بعد صعود حاد.. والدولار يحافظ على مكاسبه

انتم الان تتابعون خبر الين يتعثر بعد صعود حاد.. والدولار يحافظ على مكاسبه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 11:20 صباحاً - تعثر الين الياباني، في تعاملات الخميس، بعد ارتفاع حاد في اليوم السابق، فيما استقر الدولار بالقرب من المستويات المرتفعة التي سجلها مؤخرا، مدعوما بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواصل تشديد السياسة النقدية بقوة في مسعاه لكبح جماح التضخم.

وصعد الدولار بنسبة 0.28 بالمئة مقابل الين عند 143.58، بعدما انخفض بنسبة واحد بالمئة الأربعاء على خلفية أنباء أفادت بأن بنك اليابان قد أجرى مراجعة لأسعار الصرف مع البنوك، وهو ما يعني استعدادا محتملا لشراء الين.

وعاد اليورو للهبوط مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0.15 بالمئة إلى 0.99635 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.9864 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1.15115 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، عند 109.84، محافظا على مكاسب بنسبة 1.5 بالمئة منذ الثلاثاء، عندما أظهرت بيانات أميركية ارتفاع التضخم بأكثر مما كان متوقعا. ودفع هذا الأسواق إلى الاستعداد لرفع متوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، إذ لم يعد أمامه خيارات سوى المضي في رفع كبير آخر في اجتماع تحديد‭‭ ‬‬أسعارها الأسبوع المقبل.