طريقة التحضير في منصة مدرستي 1444 بطريقة الحديثة بديل الورقي عبر schools.madrasati.sa

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عمر شويل - جدة تعتبر منصة مدرستي من أبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية مؤخرًا، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم وتسهيل متابعة الطلاب وتقييمهم من قبل المعلمين، ويتم داخل منصة مدرستي تحضير الدروس دون استخدام الطرق التقليدية، فتلك الطريقة قد وفرت الكثير من المجهود على معظم المعلمين، وبناء على ذلك يتم تداول طريقة التحضير في منصة مدرستي داخل عمليات البحث، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه.

طريقة التحضير في منصة مدرستي

تتم عملية التحضير الإلكتروني من قبل المعلمين داخل منصة مدرستي والتي يسهل متابعته من قبل المديرين عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

يقوم المعلم في البداية بالدخول إلى الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي

ثم يتوجه المعلوم بالذهاب على قائمة الجدول الدراسي الظاهر أمامه بالصفحة.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة موعد الدرس داخل الجدول.

وبعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة إعداد الدرس الآن.

ومن بعدها يقوم بتحديد مسار الدرس، ويقوم بتعبئته داخل مربع البيانات المخصص لذلك الأمر.

وهنا تأتي خطوة تحديد توقيت الحصة من قبل المعلم.

ثم يقوم بتحديد نوع الدرس، سواء إن كان هذا الدرس افتراضي بحضور الطلاب أو بدون حضورهم.

وكي يتم تحديد واجب على الدرس، فهنا يقوم المعلم بالنقر على أيقونة اختيار واجب من خلال بنك الواجبات.

وفي النهاية يقوم المعلم بالذهاب على أيقونة حفظ وإنهاء إجراءات التحضير داخل منصة مدرستي.

طريقة إضافة اختبار في منصة مدرستي

تتم عملية وضع اختبار داخل منصة مدرستي من قبل المعلم من خلال تلك الخطوات الآتية:

يقوم المعلم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي.

ثم يقوم بتسجيل الدخول عبر المنصة، وبعدها يقوم بالذهاب على أيقونة المقررات والمصادر.

ومن بعد ذلك يقوم بتحديد الاختبارات، ومنها يقوم باختيار التسلسل التعليمي الملائم لمقرر الاختبار.

وبعدها يقوم المعلم بتحديد اسم الاختبار ونوعه.

ثم يقوم بتعبئة بعض البيانات الخاصة بوصف الاختبار، ويختار النطاق الخاص به.

وبعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة التالي، ومنها يقوم بتحديد الأسئلة.

ومن هنا تأتي خطوة الضغط على أيقونة الحفظ، وبالتالي تتم عملية وضع الاختبار بالصورة الصحيحة.

تحضير الدروس بالطريقة الجديدة في منصة مدرستي 1444هـ

وبذلك نكون قد وضحنا لكم طريقة التحضير في منصة مدرستي وطريقة إضافة اختبار، فمن الملاحظ والمؤكد أن تلك المنصة قد ساعدت كل أطراف المؤسسة التعليمية داخل السعودية، وهذا سيعود بالنفع على التعليم السعودي بكل تأكيد.