نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 تأمين السيارات أهم عروض شركات التأمين على السيارات خصم يصل 25% على بوليصة التأمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 تأمين السيارات هذا ما سنقوم بتناوله من خلال هذه المقال لكل الراغبين بمعرفة عروض تأمين السيارات في اليوم الوطني للشركات الكبرى مثل الراجحي وأسيج والأهلية والتعاونية وغيرها من التأمينات على السيارات بنسب خصم على بوليصة التأمين تصل لـ 25 % وذلك بخلاف عروض اليوم الوطني 92 للسيارات، وبالسطور التالية مجموعة من أفضل عروض التأمين على السيارات لليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني 92 تأمين السيارات

التأمين على السيارات هي عبارة عن بوليصة تأمين للمركبة في حال وقوع حريق بها أو تصادم أو انقلاب أو سرقة يأتي هنا دور شركة التأمين التي تقوم على سداد جزء كبير من مصاريف تصليح السيارة وفي بعض الحالات تدفع شركة التأمين المصاريف بالكامل.

وتتنافس الشركات الخاصة بتأمين السيارات عروضًا تنافسية للعملاء لأجل جذب العملاء لديها عن طريق توفير نسب خصم على بوليصة تأمين السيارة مما يدفع أولئك العملاء بالتوجه إليه، وكما أسلفنا سابقا هناك مجموعة من الشركات الكبرى وفرت خصومات على بوليصة التأمين احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، واليكم عروض تأمين السيارات لليوم الوطني لكل شركة.

عروض اليوم الوطني 92 من الراجحي لتأمين السيارات

الراجحي يوفر لجميع المواطنين بوليصات تأمين على السيارات ضد الغير بنسبة خصم 9 % لكافة أنواع وموديلات السيارات وللاستفادة من عروض تأمين السيارات من الراجحي في اليوم الوطني 92 قم بزيارة أحد فروع الراجحي.

عروض اليوم الوطني من التعاونية لتأمين السيارات

قامت أيضا شركة التعاونية لتأمين السيارات وهي أحد الشركات الكبرى العاملة بمجال بوليصات تأمين السيارات بطرح نسبة خصم 25 % على وثيقة تأمين السيارات ضد الغير، وذلك يشمل كافة أنواع السيارات، وللاستفادة من الخصم يمكن زيارة أحد فروع الشركة المنتشرة في كافة أرجاء المملكة والاطلاع أيضا على المزيد من العروض لليوم الوطني.

عروض تأمين السيارات من شركة الأهلية لليوم الوطني 92

بينما بلغت نسبة خصم بوليصة التأمين على السيارات من لدي شركة الأهلية في المملكة السعودية نحو 9% بمناسبة اليوم الوطني السعودي بالإضافة إلى تخفيض سعر وثيقة التأمين لكلا من السيارات هيونداي وسيارات لكزس وسيارات لاندكروزر.