نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم في الأسبوع الرابع من الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يلتقي اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من سبتمبر 2022 فريقي الاتحاد ضد الخليج، وتأتي المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دوري روشن للمحترفين 2022\2023، ويستضيف اللقاء استاد “الجوهرة المشعة” استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يدخل نادي الاتحاد مباراة اليوم وعينه على الثلاث نقاط وعدم التفريط في أي نقاط أخرى بعد أن فقد نقطتين بالتعادل في الجولة الثانية من عمر الدوري السعودي للمحترفين، قدم فريق الاتحاد موسم قوي وممتع النسخة الماضية وكان قريب جداً من تحقيق اللقب الغالي لولا التعثر وسوء الحظ الذي لازم الفريق في آخر الأسابيع.

أما نادي الخليج فمن المتوقع أن يدخل المباراة بطريقة دفاعية بحتة خشية أن يتلقى هدف مبكر يربك الحسابات ويعقد الأمور أكثر وأكثر، خصوصاً بعد تلقي الفريق لهزيمتين في الدوري حتى الآن ولم يحصل على أي نقاط سوى نقطة واحدة من تعادل وحيد، لذلك هي مباراة صعبة على الفريقين وخاصةً نادي الخليج والذي يلاقي نمور أسيا نادي الاتحاد صاحب التاريخ الكبير والبطولات الكثيرة.

موعد مباراة الاتحاد والخليج اليوم

يلتقي الاتحاد اليوم ضد الخليج على استاد الجوهرة المشعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن حسب التوقيتات التالية:-

18:00:- بتوقيت جرينتش.

19:00:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

21:00:- بتوقيت السعودية والكويت والعراق وسوريا واليمن وقطر ولبنان وفلسطين والبحرين.

22:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

حصلت قنوات ssc الرياضية السعودية على حقوق نقل مباريات دوري روشن الدوري السعودي للمحترفين. وتقدم القناة استوديو تحليلي قبل المباراة يضم نخبة متميزة من المحللين الرياضيين. كما أن قنوات ssc تمتلك أحدث أجهزة النقل التليفزيوني لنقل المباريات والفعاليات الرياضية بجودة عالية. ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الاتحاد القادمة في الدوري ضد الخليج على قناة ssc1 hd، ssc5 sd. وسوف يعلق على المباراة “عبد الله الغامدي.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 4 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 5 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 6 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 7 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

النمور والثلاث نقاط

واصل النمور استعدادهم للقاء الخليج في الجولة الرابعة من عمر الدوري. وتم التركيز في المران على النواحي البدنية والفنية وعمل بعض الجمل التكتيكية. ويرغب الجهاز الفني في الفوز بالمباراة وعدم فقد نقاط أخرى. لذلك من المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل والقوام الأساسي للفريق وبطريقة هجومية منذ اللحظة الأولى لضرب دفاعات الخليج. مما يعطي الأفضلية للفريق في تعزيز الهدف وخروج لاعبي الخليج من حصونهم الدفاعية.