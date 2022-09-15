نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة تجديد الضمان الاجتماعي، وهو برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يضمن للمواطنين الحماية التي يحتاجونها من خلال تقديم الدعم المالي لهم. لدينا أيضًا برنامج يقدم خدمة متكاملة لإعادة التأهيل والتدريب لمن تنطبق عليهم الشروط.

كيفية التحقق من حالة تحديث الضمان الاجتماعي 1444

يقدم موقع برنامج الضمان الاجتماعي السعودي خدمة لإبقائك على اطلاع دائم بضمانك الاجتماعي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي على النحو التالي.

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي.

أكمل عملية تسجيل الدخول إلى الحساب.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

حدد رمز طلب بيانات المستلم.

أضف رقمك المدني.

أضف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق علامة التبويب عرض.

يؤدي ذلك إلى عرض جميع بيانات المستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي.

كيفية تحديث معلومات الضمان الاجتماعي

تعتبر عملية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية قضية مهمة للمستفيدين. وذلك لأنها عملية تضمن استمرارية الدعم المقدم من برامج الضمان الاجتماعي وكل ما يلي:

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي.

أضف رقم الهوية وكلمة المرور لإكمال عملية تسجيل الدخول إلى الضمان.

أضف البيانات التالية:

اكتب الاسم. اسم والدك. اكتب اسم جدك. اكتب اسمك الأخير. تحديد الجنس. سجلات الحالة الاجتماعية. سجل الجنسية. تسجيل الدول الوظيفية.

انقر فوق رمز التالي.

أضف بيانات العنوان إذا تم التغيير.

راجع البيانات التالية لتوضيح تفاصيل الدخل في حالة التغيير.

إذا كان لديك دخل، فعليك النقر فوق علامة التبويب لدي دخل وإضافة معلومات حول دخلك.

إذا لم يكن لديك دخل، فيجب عليك النقر فوق علامة التبويب “بلا دخل”.

يرجى قراءة جميع الشروط والاتفاقيات والالتزامات.

انقر فوق علامات التبويب التالية:

يتم إرسال رمز إلى الهاتف المحمول الذي أدخلته. تحتاج إلى إضافة هذا إلى حقل الرمز.

أضف إجابتك إلى الحساب.

انقر فوق علامة التبويب التأكيد.

يتم عرض رسالة تفيد بأن عملية تحديث البيانات قد اكتملت.

طلب رقم الضمان الاجتماعي

يتلقى كل مواطن سعودي مؤهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي رقمًا فريدًا يتيح له الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يوفرها نظام الضمان الاجتماع، و يُعرّف رقم الضمان الاجتماعي بأنه: