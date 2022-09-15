نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر في الباطن . موعد مباراة الباطن والنصر 2022/09/15 هنا نتيجة النصر والباطن اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الكرة السعودية أنتم على موعد اليوم مع العديد من اللقاءات الهامة أولها موعد مباراة الباطن والنصر، في إطار الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي مباراة يمكنك أن تطلق عليها مباراة الهدف المشترك للفريقين، الباطن صاحب الملعب والجمهور في ذيل الجدول فبعد ثلاث مباريات الرصيد صفر في النقاط والأهداف، ويتميز الباطن بأفضل رقم سلبي في المسابقة وهو أستقبال شباكه 11 هدف في ثلاث مباريات فقط، فقد تلقى من الشباب 3 أهداف ومثلهم من الاتفاق و 5 من الفتح، بينما العالمي تعتبر بدايته هذا الموسم هي ألأضعف من حيث فاعليته الهجومية، فقد أحرز في 3 مباريات 3 أهداف وأستقبل هدفين، ويرغب في الفوز للدخول في دائرة الكبار من البداية وفيما يلي التفاصيل.

نتيجة مباراة النصر والباطن اليوم

متابعينا عند انطلاق اللقاء سيكون هناك تغطية دقيقة بدقيقة للمباراة ونتيجتها فتابعونا

موعد مباراة الباطن والنصر

15.40 : – الثالثة وأربعون دقيقة بالتوقيت الدولي.

16.40 : – الرابعة وأربعون دقيقة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.40 : – الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.40 : السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت، العراق.

ترتيب جدول الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 4 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 5 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 6 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 7 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

موعد مباراة النصر والباطن اليوم

يدخل العالمي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط، جمعهم من الفوز على الوحدة بهدف نظيف، وعلى ضمك بهدفين وتلقى الخسارة في الجولة الثالثة من التعاون، سجل مهاجموه 3 أهداف وسكنت شباكه هدفين، بينما الباطن فقد خسر المباريات الثلاثة بنتائج كارثية، ويرغب في تحقيق أو نقاطه الليلة على حساب النصر.

بالنظر لتاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين نجد تفوق واضح للعالمي، فقبل هذا اللقاء تقابل الفريقين في 10 مباريات فاز النصر في 7، وتعادل الفريقين في مباراتين وفاز الباطن في مباراة واحدة، سجل النصر 26 هدف في مرمى السماوي، بينما سجل الباطن 13 هدف في شباك العالمي، أكبر النتائج في مباريات الفريقين كانت موسم 2021/2020 عندما فاز النصر 7 صفر على الباطن.

القناة الناقلة مباراة الباطن والنصر ومعلق اللقاء

تنقل المباراة من خلال قناتي SSC HD 1 / SSC HD 5 ويعلق عليها المعلق عبد الله الحربي.

رابط حجز تذاكر المباراة

أعلن نادي الباطن منظم المباراة عن رابط حجز التذاكر وأعلن عن فاعليات يوم المباراة، وتقديمه العديد من الجوائز للجماهير وقال أنه سيتم عمل مسابقة لأفضل طفل مشجع في المباراة، من خلال بعض الصور التي ستلتقط للأطفال في المدرجات.

بطاقة المباراة