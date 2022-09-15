هنا نتائج القبول الموحد 1444 نتائج قبول وزارة الدفاع 1444 tajnidreg.mod.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتائج القبول الموحد 1444، ازداد البحث بصورة كبيرة عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1444 القبول الموحد، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن أسماء المقبولين في القوات المسلحة الدفعة الثانية، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين إلكترونياً من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحد الإلكترونية tajnidreg.mod.gov.sa، لذلك يجب على من تم قبوله في وظائف وزارة الدفاع الدفعة الثانية تجهيز كافة المستندات اللازمة والحضور في الموعد المحدد لاستكمال باقي الإجراءات.

كانت وزارة الدفاع قد أعلنت عبر موقعها الرسمي عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين عبر بوابة التجنيد الموحد، وذلك في الوظائف العسكرية والمعلن عنها في عدة أفرع بالقوات المسلحة، وسوف نلقي الضوء في هذا المقال عبر موقع ثقفني عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 1444.

نتائج القبول الموحد 1444

يجب أن ننبه أنه في حال ظهور حالة الطلب فارغة هذا يعني أنه لم يتم فرز الطلب الخاص بالمتقدم حتى الآن. لذلك لا داعي للقلق حيث يتم فرز الطلبات بشكل يومي على دفعات. لذلك تابع طلبك باستمرار وبشكل يومي حتى يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بك. ويتم الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1444 إلكترونياً من خلال بوابة القبول الموحد. من خلال الدخول على موقع وزارة الدفاع وإدخال رقم الهوية والرقم السري الذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل. وسوف نتعرف في الفقرة التالية على خطوات استعلام نتائج وزارة الدفاع 1444.

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1444

بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن متى يفتح التجنيد الموحد 1444 قامت الوزارة بإعلان أسماء المقبولين في وزارة الدفاع الدفعة الثانية. وللاستعلام عن المقبولين يتطلب اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد tajnidreg.mod.gov.sa.

إدخال رقم الهوية والرقم الطلب الذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل.

النقر على أيقونة “استعلام نتائج وزارة الدفاع 1444”.

بوابة القبول الموحد tajnidreg.mod.gov.sa

تقدم بوابة القبول الموحد خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية. ويتم من خلالها الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف العسكرية المختلفة. كما أنها تساهم في توفير الوقت والجهد للمتقدمين على الوظائف العسكرية. وقد اتجهت المملكة العربية السعودية إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة. مما ساهم بشكل كبير في تطور وسهولة استخدام الخدمة والحصول عليها.

متى يفتح التجنيد الموحد 1444

أعلنت وزارة الدفاع عن قبول دفعة جديدة في التجنيد الموحد (رجال \ نساء) لعام 1444 في الوظائف العسكرية. على رتبة جندي وجندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب. للتعيين في القوات المسلحة وأفرعها المختلفة وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة. ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في التجنيد الموحد الفترة القادمة لعام 1444 يوم الأحد بتاريخ 05\04\1444 الموافق 30\10\2022. ويتم التسجيل من خلال موقع التجنيد الموحد بوزارة الدفاع.