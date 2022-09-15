أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 53 ألفا و850 جنديا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا 2193 دبابة و4682 من المركبات المدرعة و1295 من النظم المدفعية و311 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و250 طائرة و215 مروحية و3522 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 120 من وحدات المعدات الخاصة". وأكد بيان هيئة الأركان العامة أن الجيش الروسى تكبد أكبر الخسائر فى اتجاه مدينتى خاركيف ودونيتسك.

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