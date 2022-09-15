بوتين يصل أوزبكستان للمشاركة فى قمة منظمة شنغهاى

جدة - نرمين السيد - ويجرى الرئيس الروسى، اليوم، محادثات مع نظيره القرغيزى صدير جاباروف، ورئيس تركمانستان سيردار بيردى محمدوف والرئيس الأوزبكى شوكت ميرضائيف، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف والرئيس الصينى شى جين بينج، وبالإضافة إلى ذلك ستعقد قمة ثلاثية بين روسيا ومنجوليا والصين اليوم.

كما من المقرر أن يشارك بوتين، غدا الجمعة، فى اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاى للتعاون، ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس الروسى عن رؤيته للمهام التى تواجهها المنظمة، كما سيقترح عددا من الإجراءات لتحسين نشاطها.

وفى اليوم نفسه، سيجرى بوتين محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى والرئيس الأذرى إلهام علييف.

يذكر أن منظمة شنغهاى للتعاون تأسست فى عام 2001، وتضم الآن الهند والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وتشارك أفغانستان وبيلاروسيا ومنجوليا بصفة مراقب، فى حين تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وسريلانكا بوضع الدول الشريكة.