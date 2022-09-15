أمريكا تتحدى الصين من جديد بشأن قضية تايوان

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فأن الدعم العسكرى يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية، وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطى. وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 17 صوتا مقابل خمسة، على الرغم من مخاوف حيال المشروع فى إدارة الرئيس جو بايدن وغضب بكين. وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.

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