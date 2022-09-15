تصريح صادم من أمريكا بشأن تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

وأضاف برايس- أن الإدارة الأمريكية تناقش مع الكونجرس اتخاذ تدابير مع روسيا بدلا من اتهامها كدولة راعية للإرهاب.
وكان أعضاء من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى قدموا مشروع قانون، أمس الأربعاء، لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، فى خطوة تطالب بها أوكرانيا، لكنها تصطدم بمعارضة إدارة الرئيس جو بايدن.
وأطلقت روسيا، فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، عملية عسكرية فى أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية فى وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.
وفى السياق ذاته، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية الحفاظ على التضامن والمرونة فى مواجهة جهود روسيا لاستغلال الطاقة وغيرها من الوسائل لزرع فتيل الانقسام بين البلدان التى تدعم أوكرانيا.
جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجي.
وأكد بلينكن، بحسب البيان، التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة الإيطالية المقبلة على نطاق واسع من المصالح المشتركة.
وشكر وزير الخارجية الأمريكى رئيس الوزراء الإيطالى على قيادته المثالية خلال واحدة من أكثر الفترات تحديًا فى التاريخ الحديث وعلى دعم إيطاليا القوى لأوكرانيا.
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